Wegen des neuartigen Coronavirus haben die Theater in Erfurt, Eisenach und Rudolstadt ihre Vorstellungen für die kommenden Wochen abgesagt. Wie die Häuser am Mittwoch mitteilten, gibt es in Erfurt zunächst bis zum 10. April, in Eisenach bis zum 31. März und in Rudolstadt bis zum 27. März keine Aufführungen. Bereits gekaufte Karten könnten zurückgegeben oder umgetauscht werden. In Eisenach entfällt den Angaben des dortigen Theaters zufolge die sonst anfallende Stornogebühr. Die Häuser sind die ersten Theater in Mitteldeutschland, die mit Schließungen auf die Ausbreitung des Virus reagieren.