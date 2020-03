Peter Hinke hält durch. Seit Anfang der Woche ist aus seiner Buchhandlung am Rande der Leipziger Innenstadt, dem Wörtersee, ein Kiosk geworden. Bücher darf er nur noch verkaufen, wenn diese vorher bei ihm bestellt wurden. Zu seinem Schutz – und dem seiner Kunden natürlich – hat er eine Plexiglasscheibe aufgestellt. So passt er sich den öffentlichen Vorgaben an und improvisiert.

Peter Hinke schaut dabei nicht mehr von Tag zu Tag, sondern von Stunde zu Stunde: "In einigen Bundesländern, also in Berlin und Sachsen-Anhalt, gelten Buchhandlungen als systemrelevante Geschäfte. Das macht es schwieriger. Bei Verlagen kam es relativ spät an, dass wir nicht mehr arbeitsfähig sind. Wir hatten keine Zeit, etwas zu diskutieren. Wir mussten schauen, wie wir uns organisieren." Hinkes Connewitzer Verlagsbuchhandlung hat zwar eine Internetseite, aber keinen Onlineshop. Momentan können Kunden Bücher nur per Telefon oder Mail bestellen und im "Wörtersee"-Laden im Peterssteinweg abholen, das große Geschäft in Speck's Hof ist zu. Wo es geht, will Hinke auch anbieten, die Bücher zu verschicken. Er hofft so, die Auswirkungen der derzeitigen Ladenschließungen abzufedern. Seine Mitarbeiter muss er trotzdem in die Kurzarbeit schicken.