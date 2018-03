Als 2005 bekannt gegeben wurde, dass der "relativ" bekannte Schauspieler den sechsten Bond geben sollte, brach etwas los, was man damals noch nicht "Shitstorm" nannte, was aber eben das war. Der? Nie! Und dann kam ein Jahr später "Casino Royale" ins Kino und fegte die Leute mit der Neuinterpretation Bonds als brutalen, harten und innerlich vollkommen zerrissenen Agenten von ihren Kinosesseln. Der beste Bond - zumindest seit Sean Connery, wenn nicht gar der beste überhaupt. Die Kritiken überschlugen sich, und das Publikum, das vorher prophylaktisch nölte, rannte ins Kino.

Und dann? Bond, einmal Bond, immer Bond? Nein! Daniel Craig gelang, was vor ihm nur 007-Vorgänger Sean Connery gelungen war: Er vermoderte nicht in der 007-Schublade. Das gelingt nicht Action-Stars, sondern nur Schauspielern. Craig ist einer.

Daniel Craig in seiner ersten Hauptrolle im Film "Layer Cake" Bildrechte: IMAGO

Seinen großen Durchbruch erlebte der 1968 geborene Brite 2004 mit seiner ersten Hauptrolle im Drogenthriller "Layer Cake". Da war er - nach TV- und Theater-Arbeit – schon länger als ein Jahrzehnt im Geschäft. Er hatte in Neben-Rollen wie in Shekhar Kapurs Historiendrama "Elisabeth" oder an der Seite von Tom Hanks in "Road to Perdition" die Mühen der schauspielerischen Ebenen durchgeackert, aber auch bei Steven Spielberg im Mossad-Thriller "München" schon mal geglänzt.