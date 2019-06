"Das Leben meiner Tochter" - Filmkritik und Trailer zum Film zum Thema Organspende

Eine Organ aus Rumänien soll das Leben des Kindes retten Bildrechte: Camino Filmverleih

Jeder, der diesen deutschen Film sieht, wird sich fragen, was er in dieser Situation tun würde. Und die Antwort ist unendlich schwer, wenn man selbst Kinder hat. Micha versucht, in Rumänien ein Herz zu kaufen, für eine Unsumme. Während seine Frau ihn warnt, das Organ könnte einem ermordeten Kind entnommen sein, treibt er den dubiosen Handel mit dem Mut verständlicher Verzweiflung voran.



Regisseur und Autor Steffen Weinert verzichtet in seinem bewegenden, aber nie manipulierenden Drama auf reißerische Töne. Er gibt seinen eindringlichen Darstellern viel Raum für das moralische Dilemma, in dem sie sich befinden. Würde man das eigene Kind opfern? Würde man in dieser Situation nicht alles versuchen, um es zu retten und somit zum Täter werden? Auf diese Fragen ist niemand vorbereitet, auch davon erzählt dieser sehr ernsthafte, ganz auf seine Figuren und ihren Schmerz konzentrierte Film.