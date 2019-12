Zur Einstimmung aufs Fest gibt es bei MDR KULTUR bereits am 23. Dezember ein besonderes Hörvergnügen: Den Bestseller Das letzte Schaf von Ulrich Hub als Hörspieladaption. Den zahlreichen Fassungen der Weihnachtsgeschichte hat der Autor eine neue, humorvolle Variante hinzugefügt, die Kindern und Eltern gleichermaßen Freude bereitet.

Was damals vor etwa 2019 Jahren eigentlich passiert ist, wird diesmal aus Sicht der Schafe erzählt. In einer Winternacht werden sie von einem hellen gleißenden Licht aus dem Schlaf gerissen und müssen feststellen, dass ihre Hirten verschwunden sind. Hat es vielleicht etwas mit dem Kind zu tun, das in einem nahegelegenen Stall geboren wurde? Die Schafe wollen sich selbst ein Bild von der Lage machen und begeben sich auf eine abenteuerliche Nachtwanderung.