Am Anfang steht ein Monolog: "Meine Damen und Herren, die DEFA hat mich gebeten, Sie mit einer kleinen Geschichten bekannt zu machen. (…) Die Geschichte führt den merkwürdigen Titel "Chemie und Liebe"." Die Begrüßung des Zuschauers durch eine Filmfigur – eine durchaus ungewöhnliche Methode, in einen Film zu gehen. Aber eine, die schon offenbart, dass wir es hier mit einer Komödie, genauer mit einer Satire, zu tun haben. Eine, die oft sehr leicht, nicht selten seicht, daherkommt, aber letztlich um eine Thematik kreist, die so leicht gar nicht ist: Der Chemiker Dr. Alland hat ein Verfahren entwickelt, um Butter aus Gras herzustellen. Das bedeutet Fettigkeit in rauen Mengen.