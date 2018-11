Bis zu dieser Szene im Film "Der Untertan" hat man den hemmungs- wie skrupellosen Opportunisten bereits ausführlich kennengelernt. Diesen Heßling, dem von Kindheit an der Glaube an die Autorität eingetrichtert wird, der nichts anderes zu schätzen weiß als die Macht und die Mittel, wie man sie bekommt. Der nach oben katzbuckelt und es genießt, über anderen zu stehen. Dieser "Untertan" - wie geschaffen für eine Zeit, in der gefolgt werden soll.