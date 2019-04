Wie haben Sie Yücel bei Ihrer Recherche erlebt? Wie geht es ihm?

Er hat immer noch viel Wut im Bauch, was nachvollziebar ist. Weil er sagt: Ich weiß überhaupt nicht, wieso ich überhaupt verhaftet wurde damals, ich weiß auch nicht, wieso ich freigelassen wurde. Natürlich ist es selbstverständlich, dass man, wenn man länger in Isolationshaft saß, erst mal verarbeiten muss, was passiert ist.

Sie haben außerdem unter anderem mit dem damaligen Außenminister Gabriel und dem Springer-Chef gesprochen. Lassen sich die Gründe für Verhaftung und Freilassung nun klarer benennen?

Deniz Yücel umarmt seine Frau, nachdem er aus dem Gefängnis entlassen worden ist. Bildrechte: imago/Depo Photos Zum Teil ja. Deniz Yücel war beispielsweise in den kurdischen Gebieten in der Türkei unterwegs, was nicht viele deutsche Journalisten gemacht haben. Dort hat er dem Gouverneur kritische Fragen gestellt, was als Provokation wahrgenommen wurde. Er war auf einer Pressekonferenz mit Merkel und dem damaligen türkischen Außenminister und hat kritisch nachgefragt. Man sieht im Film, wie sich alles gesteigert hat und wie er auch umgegangen ist mit der Gefahr: dort arbeiten zu wollen und gleichzeitig auch kritisch zu sein.

Im Film fragen Sie Deniz Yücel, wieso er in die Türkei zurückgekehrt ist, obwohl er schon von einer türkischen Behörde angezählt worden war. Denken Sie, dass er leichtsinnig gehandelt hat?

Ich fand es wichtig, diese Frage zu stellen. Weil ich selbst auch kritisch hinterfrage, wie es dazu kommen konnte. Ich weiß aus dem Umfeld beim Springer-Verlag, dass einige ihm davon abgeraten haben, zurückzugehen. Er sagt aber ganz klar: Ich wusste, dass es nicht ohne ist. Aber ich wollte meine Arbeit machen.

Die Haft von Deniz Yücel wurde immer wieder öffentlich thematisiert – denken Sie es lag daran, dass er frei kam? Oder gab es diplomatische Deals im Hintergrund?

Das war sicherlich ein Zusammenspiel von Politik und dieser – man muss es ja im positiven Sinne so sagen – Kampagne, die von Freunden und Kollegen gestartet wurde. Was Deals angeht, ist es schwierig, die richtige Antwort zu finden. Sigmar Gabriel hat auf diese Frage sehr harsch reagiert.

Noch immer sind 160 Medienschaffende in der Türkei in Haft. Tut die Bundesregierung da zu wenig?

Ich habe mit einigen sprechen können und verfolge es in den Sozialen Medien, wie Angehörige sich engagieren. Die sagen: Warum setzt man sich für uns eigentlich nicht so ein? Ihr Appell geht natürlich an die Bundesregierung: Helft uns!

Das Interview führte Beatrice Schwartner für MDR KULTUR.