Der Pianist entdeckt nicht nur die Schönheit der Musik Bildrechte: Neue Visionen Filmverleih

Mathieu kommt aus schwierigen Verhältnissen, hat schon eine kleinkriminelle Karriere hinter sich. Geld für eine solide Ausbildung seines genialen Talents fehlte immer. Am Konservatorium wird er von einer strengen Lehrerin unterrichtet. Sie wird von Kristin Scott Thomas verkörpert, die sich leider viel zu schnell vom Biest zur verständnisvollen Patin wandelt.



Regisseur Ludovic Bernard inszeniert diese Errettung durch Kunst mit so ansteckender Energie, mit sehr viel schöner Musik und mit so erfrischend spielenden Darstellern, dass die irgendwie doch sehr vertraute, reichlich schematisierte Geschichte berührend wirkt. Auch alte Sonaten werden ja immer wieder neu eingespielt und bleiben so lebendig.