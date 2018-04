Die Geschichte hinter einem der außergewöhnlichsten Kinderbücher Wie "Der kleine Prinz" zu Weltliteratur wurde

Ein "Gutmenschenbuch" – ganz am Anfang wenig verstanden, dann jahrzehntelang himmelhoch gelobt, inzwischen auch viel geschmäht: "Der kleine Prinz". Der Erfolg des kleinen Prinzen-Büchleins war anfangs nicht abzusehen. Und seine Rezeptionsgeschichte hat viel mit dem Leben, vor allem aber mit dem Tod des Autors zu tun: Antoine de Saint-Exupery. Vor 75 Jahren wurde "Der kleine Prinz" – erdacht von einem unglücklichen Flieger – erstmals in New York veröffentlicht, im April 1943.

von Sven Hecker, MDR KULTUR