Die nationalkonservative Regierung Polens hat ein Problem: Sie hat inzwischen das halbe Land umgepflügt und patriotisch, katholisch, konservativ umgestaltet. Nur die Kultur will nicht recht folgen. Das Theater bleibt in weiten Teilen renitent – in Warschau hörten wir letzte Woche erst einen langen Monolog über die Frage, ob man von der Bühne aus zum Mord an Parteichef Kaczynski aufrufen dürfe, und vorher wurde Papst Johannes Paul II. ausgiebig einer geblasen. Wenn aber wie in Krakau oder Breslau eher regimenahe Regisseure ans Werk gehen, verlassen ganze Ensembles aus Protest die Häuser.

Und die Literatur?

Schriftstellerin Olga Tokarczuk Bildrechte: dpa "Es gibt einige national gestimmte Schriftsteller und Dichter, die man international nicht kennt", sagt Christoph Bartmann, Leiter des Warschauer Goethe-Instituts. International kenne man die liberalen und weltoffenen. So mache Olga Tokarczuk seit vielen Jahren Bücher, die geschichtspolitisch "so gar nicht das sind, was sich die jetzige Regierung wünscht. Da geht es um die kulturelle Vielfalt vor dem Krieg, das will heute keiner mehr wissen."

Autor Szczepan Twardoch Bildrechte: dpa Auch das Buch "Der Boxer" von Szczepan Twardoch, in Deutschland sehr beachtet, sei "kein schönes Buch im Sinne der PiS", so Bartmann. In "Der Boxer" über die Zwischenkriegszeit, ein blutiges Spektakel rund um Bandenkriege, dominiert ein jüdischer Gaunerkönig, und die polnischen Nationalisten um ihn herum geben eher ein tumbes Bild ab. Was also tun, um doch das ganze Spektrum abzubilden? Die sogenannten rechten Literaten lehnen Interviewanfragen ebenso ab, wie Einladungen zum Goethe-Institut. Vielleicht fürchten sie, vom deutschen Erbfeind vorgeführt zu werden.

Keine direkte Zensur, aber doch Auswirkungen auf den Literaturbetrieb

Im Institut behilft man sich mit regimenahen Journalisten oder Wissenschaftlern, die dann auch kommen, erzählt der Leiter in Warschau. Ihn stört es, dass momentan in Polen schier alles danach gerastert wird, wie es nun stehe zur Politik – selbst Bücher wie das von Twardoch, das wahrscheinlich gar nicht als politischer Kommentar gemeint war.

Gut oder schlecht wäre ja mal eine bessere Kategorie als rechts oder links. Und da ist eben das meiste, was an polnischer Literatur gut oder interessant ist, eben eher links zu finden. Christoph Bartmann, Leiter des Warschauer Goethe-Instituts

Was aber machen Schriftsteller angesichts des Drucks auf die Kultur? Einfach so weiter? Auch Autoren wollen leben, müssen ihre Bücher verkaufen können. Es gibt keine direkte Zensur, aber Übersetzer berichten, dass sie keine Förderung mehr bekommen, bestimmte Autoren werden nicht mehr im Ausland präsentiert; das staatliche Buch-Institut wurde komplett umbesetzt, so Literaturkritiker Michal Nogas. Er berichtet, auch in den Buchhandlungen tauchten nun Titel auf, die bisher nicht dahin gelangt seien: "Zur Geschichte und schwierigen Momenten, auch antieuropäische Texte, die eher teilen als vereinen. Vielleicht ein bisschen Absicherung – es ist Zeit, verschiedene Gesichter zu zeigen", so Nogas.

Deutsche Literaturübersetzungen gibt es nach wie vor, aber nicht in großer Auflage. Bei der Warschauer Buchmesse war zuletzt Charlotte Link Autogramm-Hit des Gastlandes Deutschland, nicht Herta Müller. Nach großem gegenseitigen Literaturinteresse in den 90ern ist das vielleicht auch eine Normalisierung: Der Pole liest jetzt doch eher wieder den Tschechen oder Russen.

Polnische Schriftsteller unterzeichneten einen Protestbrief

Umgekehrt hat die neue Zeit in Polen eben noch nicht den großen literarischen Wurf gebracht, der vielleicht gerade jetzt von einem noch unbekannten, patriotischen Autor zu Papier gebracht wird. Literaturkritiker Nogas aber wartet schon länger auf anderes: "Wir haben noch keinen guten, starken, rührenden Roman über die Westgebiete Polens nach dem Zweiten Weltkrieg. Es gibt keine epische Geschichte über Menschen, die dorthin umgesiedelt wurden, in Häuser, aus denen eben erst Deutsche vertrieben wurden", erklärt Nogas.