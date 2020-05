Der MDR freut sich über zwei Nominierungen für den Deutschen Dokumentarfilmpreis 2020: Ins Rennen um den Hauptpreis geht die MDR/ARTE-Koproduktion "Garagenvolk" von Natalija Yefimkina. Für den Bereich Musik nominierte die Jury "Lugau City Lights - Ein DDR Dorf schreibt Popgeschichte". Der Hauptpreis ist mit 20.000 Euro dotiert und wird von SWR und der Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg (MFG) gestiftet.

"Garagenvolk" - Dokfilm als Milieustudie

Regisseurin Natalija Yefimkina Bildrechte: MDR/Tamtam Film Alex Schneppat Eine Garagen-Siedlung ist ein Phänomen, das jedem Russen bekannt ist. Ich war als Regieassistentin mit einem Spielfilmprojekt auf der Kola-Halbinsel. Alles, was ich dabei brauchte, habe ich in einer Garage besorgt. Da habe ich verstanden, dass sich in der Garage das eigentliche Leben in Russland abspielt. Natalija Yefimkina, Regisseurin

"Lugau City Lights - Ein DDR Dorf schreibt Popgeschichte"

Preisverleihung online