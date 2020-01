Die ersten vier Gewinner des Deutschen Hörbuchpreises 2020 stehen fest. Ausgezeichnet werden die Schauspielerin Camilla Renschke in der Kategorie "Beste Interpretin" und Christian Berkel als "Bester Interpret", wie der Westdeutsche Rundfunk am Donnerstag in Köln mitteilte. Weitere Preise gehen an die Regisseurin Luise Voigt und den Komponisten Björn SC Deigner für das "Beste Hörspiel". Moderator Jürgen von der Lippe wird als Sprecher in der Kategorie "Bestes Sachhörbuch" ausgezeichnet. Die Preise sind mit jeweils 3.333 Euro dotiert.