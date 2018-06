Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) steht auf der Kandidatenliste zum "Sprachpanscher des Jahres" 2018 ganz oben. Das teilte der Verein Deutsche Sprache in Dortmund mit. Der Verein kritisiert insbesondere den Spruch "Best neVer rest": Er klinge "wie die ungelenke Formulierung eines russischen Englischschülers im ersten Lernjahr". Mit dem Slogan schickt der DFB die deutsche Nationalmannschaft zur Fußball-WM nach Russland.

Der Siemens-Leitspruch "Ingenuity for Life" - für den Verein Deutsche Sprache vollführt man hier "sprachliche Klimmzüge". Bildrechte: dpa

Weiterhin könnte die Supermarktkette Lidl mit Sprüchen wie "Mum's fashion, color is beautiful, you've got the power" zum Sprachpanscher werden. Die Sprachexperten bezeichneten die Wortwahl als "kistenweise peinliches Angeberdenglisch". Das Bekleidungsunternehmen C&A macht mit Slogans wie "Hello sunshine/hello smile" negativ auf sich aufmerksam. Die Siemens AG vollführe den Angaben des Vereins Deutsche Sprache zufolge "sprachliche Klimmzüge" im Leitspruch "Ingenuity for Life". Außerdem mit auf der Liste zum potenziellen "Sprachpanscher" des Jahres ist die Landeszentrale für politische Bildung Niedersachsen. Von drei aktuellen Projekten der Einrichtung trügen drei einen englischen Namen, kritisiert der Sprachverein.