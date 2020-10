Mehr über die DHfK-Kunstsammlung *Ende der 1960er-Jahre erhielt die Hochschule erste Schenkungen.



*Für den Aufbau der Kunstsammlung der DHfK standen in den 1980er- Jahren jährlich 50.000 Mark aus Sportfonds "für Ankäufe bzw. Aufträge zur Erweiterung und Vervollkommnung der Galerie der DHfK" zur Verfügung, die beim Staatssekretariat für Körperkultur und Sport in Berlin beantragt wurden.



*Auf rund 500 Werke wuchs die DHfK-Kunstsammlung an.

Noch im Februar 1990 kam mit dem "Weitspringer" von Willi Sitte ein Bild dazu. Die Werke der Sammlung wurden entweder beim Künstler, auf Aufstellungen oder auf dem Staatlichen Kunstmarkt angekauft oder bei Künstlern in Auftrag gegeben. Z.B. waren die drei überlebensgroßen Bronzeplastiken "Speerwerfer", "Künstlerische Gymnastik" und "Rumpfheben" von Rudolf Oelzner auf dem Campusvorplatz Auftragsarbeiten.



Zu den namhaften Künstlern in der Sammlung zählen ...

*Malerei: Werner Tübke, Wolfgang Böttcher, Ulrich Hachulla, Carl Marx, Volker Stelzmann, Bern Hertel, Frank Ruddigkeit, Willi Sitte

*Plastik: Hans-Joachim Förster, Rudolf Oelzner, Wieland Förster, *Marika Sängerlaub, Senta Baldamus

Grafik: Siegfried Ratzlaff, Wolfgang Mattheuer, Rainer Schade



*Mit der Abwicklung der DHfK gelangten die Werke 1991 in den Bestand der Universitären Kunstsammlung und in die Verantwortung der Kustodie.



*Auf dem alten DHfK-Gelände befinden sich heute vor Ort noch knapp 30 plastische Arbeiten, Reliefs und freistehende Plastik sowie mehrere großformatige Gemälde bzw. Wandmalerei.



*Ausstellungen aus dem Fundus gab es 1994 in der Schau "Zeitläufe". Eine weitere Ausstellung mit Objekten aus der Sammlung fand 2002 zum Deutschen Kunstfest in Leipzig statt, ebenfalls im Gebäude der AOK. Zuletzt waren 2006 in der Kustodie im Kroch-Haus Werke der Sammlung in der Schau unter dem Titel "Rasenballett" zu sehen.



*Konkrete Pläne für eine Sonderausstellung zur Sammlung der DHfK gibt es momentan nicht. "Prinzipiell wäre es wünschenswert, die Sammlung wissenschaftlich zu bearbeiten und angemessen zu präsentieren", erklärt auf Nachfrage Sammlungskonservatorin Christine Hübner. Eine Integration in die Dauerausstellung sei aus Platzgründen momentan nur schwer oder in sehr begrenztem Maß möglich.