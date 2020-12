Beim Schreiben ist es so, dass ich oft ein Buch mit den Füßen beginne. Ich muss erst die Raumerfahrung haben, wo sich das abspielt, was ich beschreiben möchte. Also bei "Christiane und Goethe" war's ganz wichtig, im Goethehaus alle Räume zu kennen, auch die Wege, die Goethe und Christiane zueinander gegangen sind.

Das Resultat ist beeindruckend. Dokumentarisch genau beschreibt Sigrid Damm in "Christiane und Goethe" auf über 500 Seiten die Beziehung zwischen Johann Wolfgang von Goethe und seiner Frau Christiane. Eine halbe Million Mal hat sich das Buch seit seinem Erscheinen 1998 verkauft. Monatelang stand es ganz oben in den Bestsellerlisten. "Wo haben wir in den letzten Jahren Bücher gehabt, die so ergreifend wären, wie das über die Vulpius? Dieses Buch hätte den höchsten Preis verdient", lobte Marcel Reich-Ranicki überschwänglich.