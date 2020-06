In Frankreich ist Barbara eine Legende. Sie zählte neben Jaques Brel und Georges Brassens zu den ganz Großen des Chansons. Auch nach ihrem Tod 1997 werden ihre Lieder weiterhin gesungen und sie inspiriert junge Künstler weltweit. Der libanesisch–britischer Popsänger Mika, Jahrgang 1983, ist begeistert, als er mit 25 Jahren ein Best-of-Album der Chansonsängerin hört.

Ich konnte es kaum glauben, dass es jemanden gab, der Traurigkeit, Freude, klassische Musik, Chanson-Tradition und Lyrik auf so schöne Weise verbinden konnte, und so rein. [...] Die ganze Welt müsste Barbara kennen! Es gibt Piaf, es gibt Brel und Barbara. Warum kennen die Leute sie nicht? Mika Feature: "Die Frau in Schwarz - Die Chansonnière Barbara"

Sie will unbedingt Sängerin werden

Als Monique Andrée Serf wird Barbara am 9. Juli 1930 in Paris geboren. Schon als Kind ist sie besessen davon, eines Tages Pianistin und Sängerin zu werden. Mit zehn muss sie mit ihrer jüdischen Familie vor den deutschen Truppen fliehen und überlebt in einem Versteck in Südfrankreich.

Nach dem Krieg nimmt sie klassischen Gesangsunterricht am Pariser Konservatorium, will aber zum Chanson. 1950 geht sie nach Belgien, weit weg von ihrer Familie und Paris, tingelt nahezu mittellos durch die Cafés von Brüssel und Charleroi. Erst unter dem Künstlernamen Barbara Brodsky, nach ihrer aus Odessa stammenden Großmutter Varvara Brodsky und 1953 schließlich als Barbara.

Zurück in Paris ergattert sie ein Engagement im Cabaret L'Écluse. Ein Hauch des Geheimnisvollen umgibt die schwarz gekleidete Sängerin, die immer um Mitternacht auftritt. Man nennte sie Chanteuse de Minuit, die Mitternachtssängerin. Sie singt Lieder von Jacques Brel, Edith Piaf und Georges Brassens. Doch erst, als sie es wagt mit eigenen Songs aufzutreten, wird sie allmählich bekannter.

Bis da habe ich ausschließlich von Männern komponierte Liebeslieder gesungen. Nun kann ich endlich als Frau über die Liebe singen. Auch wenn diese Liebeslieder vom Gleichen handeln, reden wir Frauen auf ganz andere Art und Weise über die Liebe. Barbara Feature: "Die Frau in Schwarz - Die Chansonnière Barbara"

Ein Lied zur Völkerverständigung

Barbara (1930-1997) während eines Konzerts, um 1980 Bildrechte: imago images/Collection Jean Pottier/Kharbine-Tapabor 1964 reist Barbara nach Göttingen. Der damalige Leiter des Jungen Theaters Göttingen, Hans-Gunther Klein, hatte es geschafft, sie zu einem Gastspiel in Deutschland zu überreden. Ihre einzige Bedingung: einen schwarzen Flügel gestellt zu bekommen. Als Barbara im Theater eintrifft, steht auf der Bühne ein braunes, altes, schweres Klavier. Einer Gruppe Studenten gelingt es, einen Konzertflügel bei einer alten Dame auszuleihen und ihn auf die Bühne zu schleppen. Das Konzert beginnt mit zwei Stunden Verspätung, es wird zu einem großen Erfolg.



Spontan beschließt Barbara einige Tage länger zu bleiben und zu singen. Am letzten Tag ihres Aufenthaltes beginnt sie ein neues Lied zu schreiben. "Göttingen" soll es heißen und von den Eindrücken der Stadt und von den Menschen erzählen, die Barbara in ihr Herz geschlossen hat.

Lasst jene Zeit nie wiederkehren,

wenn Blut und Hass die Welt zerstören.

Denn es gibt Menschen, die ich liebe

in Göttingen, in Göttingen. Barbara Aus: Göttingen

Das Chanson wird in Frankreich ein großer Hit und trägt wesentlich zur deutsch-französischen Aussöhnung bei. Im selben Jahr erscheint ihr erstes Album mit eigenen Liedern "Barbara chante Barbara". Auftritte in den heiligen Hallen des Chansons, im Bobinot und im Olympia, bringen den Durchbruch. Es folgen Tourneen um die ganze Welt.

Sie verwandelt ihr Leid in Poesie

"Ma plus belle histoire d'Amour... c'est vous" - "Meine schönste Liebesgeschichte seid ihr" singt Barbara in einer Hommage an ihr Publikum. Ihre Lieder begleiteten Generationen von Franzosen durch ihre Alltagsprobleme. In einem Interview mit Jacques Chancel zu ihrer Beziehung zum Publikum befragt, antwortete sie:

Singen ist ein bisschen wie Sozialarbeit. Es öffnet auch Türen. Weil Lieder alle betreffen. Was finden denn Menschen in den Liedern? Ihren Alltag! Auch ich habe einen Vater in Nantes verloren. Auch ich habe einen Liebhaber verloren. Barbara Feature: "Die Frau in Schwarz - Die Chansonnière Barbara"

Ihre melancholischen Lieder über Liebe, Trennung und Einsamkeit sind von eigenen Erfahrungen inspiriert. In einigen Chansons verarbeitet sie auch ihre traumatischen Kindheitserlebnisse, etwa in "L’Aigle noir" oder "Mon enfance".

"Alles was mit Kindheitserinnerungen zu tun hatte, darüber durfte man mit ihr nicht sprechen", erinnert sich Barbaras langjährige Sekretärin Marie Chaix. Erst in ihrer 1998 erschienen, Fragment gebliebenen Autobiographie "Es war einmal ein schwarzes Klavier" äußert sie sich dazu. Sie erzählt von der Flucht vor den Nazis und ihrem Leben im Versteck während des Zweiten Weltkrieges. Und von ihrem Vater, der sie sexuell missbraucht hat und später die Familie verlies. "Nantes", eines ihrer bekanntesten Chansons, entstand nach dem Tod des Vaters. Der Psychiater Boris Cyrulnik, der im Zuge seiner Resilienzforschung über Barbara geschrieben hat, sagt dazu:

Nantes - da verwandelt sie den Horror in Poesie. Man ist von dem Lied so gefangen, weil sie darin nichts direkt anspricht, sondern es nur poetisch andeutet. Die Poesie hilft, den Horror zu überwinden. Boris Cyrulnik, Psychiater Feature: "Die Frau in Schwarz - Die Chansonnière Barbara"

Die Frau, die selbst soviel Leid erfahren hat, setzt sich seit 1987 intensiv für den Kampf gegen AIDS ein. Sie singt in Gefängnissen, besucht Kranke, die sie nicht kennt und richtet speziell eine Telefonnummer für sie ein, unter der sie Tag und Nacht erreicht werden kann.

Nach ihrem letzten Auftritt in Tours im März 1994 zieht sich Barbara in ihr Haus in Précy, eine Stunde von Paris entfernt, zurück. Am 24. November 1997 erleidet sie einen septischen Schock, dem sie im Alter von 67 Jahren erliegt.