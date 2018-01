Sexroboter, das sehe ich auch sehr kritisch, aber ich finde das als Science-Fiction-Fan auch total spannend, was sich da tut. Die Vorstellung, es gibt dann Roboter, die wirklich real aussehen wie Menschen. Im Moment sieht es ja noch nicht so richtig danach aus. Die Frage ist, wird das später Partner und Partnerin irgendwann ersetzen, weil es Vorstellung, Wunsch und Ideal erfüllt. So einen Sexroboter, den kann ich genau programmieren. Der macht genau das, was ich will. Aber das, was wir in einer Beziehung von der Sexualität erleben, ist ja mehr.



Sexualität vermittelt auch Geborgenheit, Nähe, Intimität, das Gefühl des Angenommen-Seins, des Begehrt-Werdens. Und die Frage ist ja, ob ein Sexroboter das auch zurückgeben kann. Ich glaube, da hapert es dann noch. Es wird Menschen geben, die das richtig toll finden und Menschen, die immer bei sich bleiben werden.