Die Debatte um die Leipziger Jahresausstellung geht weiter: Die Schau soll nun zwar am 12. Juni auf dem Gelände der Baumwollspinnerei eröffnet werden, eine Podiumsdiskussion am Vorabend wurde nun aber nach Informationen von MDR KULTUR abgesagt. Offenbar gab es Unstimmigkeiten wegen der Besetzung des Podiums. Der Maler Axel Krause hatte zunächst erklärt, er werde nicht an der Diskussion teilnehmen, da das MdbK trotz vorheriger Zusage den Psychotherapeuten Hans-Joachim Maaz nicht ebenfalls offiziell eingeladen hätte. Als Reaktion auf die Absage Krauses sagte Alfred Weidinger, Leiter des Museums der bildenden Künste (MdbK), die Veranstaltung werde nun nicht mehr stattfinden.