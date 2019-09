Der Journalist und Filmkritiker Christoph Terhechte soll zum 1. Januar 2020 neuer Intendant und künstlerischer Leiter des Leipziger DOK-Filmfestivals werden. Das teilte das Kulturamt der Stadt am Montag mit. Die Personalie sei im Aufsichtsrat der Gesellschaft vorberaten worden, müsse aber von der Ratsversammlung noch bestätigt werden. Das endgültige Votum werde voraussichtlich in der Stadtrats-Sitzung am 30. Oktober getroffen.