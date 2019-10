Beim Weltwirtschaftsforum in Davos treffen sich jedes Jahr die Mächtigen dieser Welt. Geht es ihnen in den Gesprächen darum, Lösungen für gegenwärtige Probleme zu suchen? Oder dient das Treffen vielmehr dazu, ihre eigenen Interessen in Hinterzimmern durchzusetzen? Schon oft wurde dem Weltwirtschaftsforum vorgeworfen, eine intransparente Institution zu sein.



Jetzt aber sorgt ein Dokumentarfilm (ein Stück weit) für Klarheit: Für "Das Forum" wurde erstmals einem unabhängigen Filmteam rund um den Regisseur Marcus Vetter Zugang gewährt. "Der Film zeigt uns, was dort wirklich abläuft!", erklärt Festivalleiterin Leena Pasanen, "außerdem zeigt er grundsätzlich den Zustand der heutigen Weltpolitik: Wir sehen ganz genau, wer eigentlich nur für politische Spielchen dort ist."

Reaktionen aufs Weltgeschehen

Filmszene aus "Im Stillen laut" Bildrechte: Therese Koppe / DOK Leipzig 2019 "Das Forum" wird nun DOK Leipzig eröffnen – eine Auswahl, die stellvertretend für die grundsätzliche Ausrichtung dieses Festivaljahrgangs steht. Viele Beiträge, gerade von jüngeren Regisseurinnen und Regisseuren, beschäftigen sich mit den brennenden Themen unserer Zeit, etwa mit dem Klimawandel oder mit rechter Gewalt. Ralph Eue, Leiter der Auswahlkommission des Festivals, erklärt außerdem, dass es gerade im Deutschen Wettbewerb viele Beiträge gebe, die auf die aktuelle Nachrichtenlage Bezug nähmen: "Allerdings gehen sie viel tiefer als die Fernsehnachrichten. Denn es geht ihnen eher um die Frage: Was ist, wenn der Nachrichtenwert verschwunden ist, das Problem aber immer noch da ist?"

Als Beispiel nennt Eue hier den Beitrag "Im Stillen laut" von Therese Koppe: Die Regisseurin porträtiert zwei alte lesbische Frauen (eine von Ihnen ist die Künstlerin Erika Stürmer-Alex), die auf einem Bauernhof in Brandenburg leben und in der DDR um ihre Liebe kämpfen mussten. Im Film lesen die zwei Protagonistinnen aus ihren Stasi-Akten vor, allerdings tun sie dies nicht mit Verbitterung, sondern eher indem sie sich über die Geschichten von damals lustig machen: ein humorvoller und gleichzeitig befreiender Film.

Wie umgehen mit menschenverachtenden Inhalten?

Intendantin Leena Pasanen verlässt das Festival nach der DOK-Ausgabe 2019 Bildrechte: dpa Insgesamt werden beim Festival 310 Dokumentarfilme, Animationsfilme und interaktive Arbeiten gezeigt. Eine Besonderheit in diesem Jahr: Das zweitägige Symposium "Wem gehört die Wahrheit?", in dem es um die filmische Inszenierung des politischen Gegners geht.



Das für alle Interessierten offene Treffen ist eine Reaktion auf Zuschauerproteste in den vergangenen zwei Jahren: 2017 geriet der Film "Montags in Dresden" in die Kritik, weil er Pegida-Anhängern unwidersprochen das Wort geben würde. Und 2018 wehrte sich ein linkes Aktionsbündnis gegen den Film "Lord of the toys", der unkommentiert die menschenverachtenden und rechten Sprüche von Dresdner Jugendlichen zeigte.

Festivalchefin Pasanen sagt, es habe ihr gerade im letzten Jahr Sorgen gemacht, dass viele Kommentare und Beschuldigungen bereits vor der Premiere des Films im Raum gestanden hätten: "Wir wollen mit dem Symposium also verschiedene Meinungen an einem Ort versammeln und versuchen, einander zu verstehen." Für Pasanen ist dies übrigens die letzte Festivalausgabe. Die Finnin wird künftig das Biografilm-Festival in Bologna leiten – während in Leipzig der Filmkritiker Christoph Terhechte übernehmen soll. Der Stadrat entscheidet über diese Personalie am 30. Oktober.