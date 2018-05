Ralph Eue, Leiter der Auswahlkommission des DOK Leipzig Bildrechte: DOK Leipzig/Susann Jehnichen

Bei der Höhe der Quote habe man sich am Verhältnis der Einreichungen orientiert. Im letzten Jahr kamen demnach vierzig Prozent der eingereichten Wettbewerbsfilme von Frauen. Im Wettbewerb selbst war dann allerdings nur eine Frau als Co-Regisseurin vertreten, gegenüber zehn Regisseuren. Eue erklärte, die Quote solle ein Zeichen setzen. Sie werde als eine Art freiwilliger Selbstkontrolle angesehen. Sie gilt zunächst für zwei Jahre.



Das Thema erreicht mittlerweile immer mehr Filmfestivals. So haben in Cannes Mitte Mai 82 Frauen einen Appell für Chancengleichheit unterzeichnet. Das 61. DOK Leipzig findet vom 29. Oktober bis 4. November 2018 statt.