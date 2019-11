Filmemachen ist nicht irgendein Beruf – sondern eine Sache, auf die man sich mit Haut und Haaren einlässt. "Exemplary behaviour", der am Samstagabend in Leipzig die Goldene Taube im Internationalen Wettbewerb gewann, macht dies auf tragische Weise deutlich. Denn der litauische Filmemacher Audrius Mickevičius verarbeitete in diesem Werk ein eigenes persönliches Trauma, und ließ auch nicht davon ab, als er ernsthaft erkrankte. Kurz vor seinem Tod bat er schließlich seinen Freund Nerijus Milerius, den Film fertig zu stellen – was dieser auch tat und dafür nun die Goldene Taube entgegen nehmen konnte: "Die Auszeichnung ist das Ende einer harten Reise", so drückt es Festivalintendantin Leena Pasanen aus, die Mickevičius persönlich kannte.

Trister Alltag – Szene aus "Exemplary Behaviour", der das Leben von Mördern im Gefängnis zeigt. Bildrechte: DOK Leipzig Ausgangspunkt des Films ist ein schreckliches Ereignis in Mickevičius Familie: Sein Bruder wird von zwei Männern ermordet. Einer kommt frei, der andere nimmt die volle Schuld auf sich, wird aber schon nach fünf Jahren aufgrund von guter Führung entlassen. Diesem Begriff spürt der Filmemacher nun nach, indem er verurteilte Mörder im Gefängnis in ihrem Alltag beobachtet: in nüchternen, ruhigen Bildern. "Der Film greift ein sehr persönliches Thema auf, ohne emotional oder kitischig zu werden. Gleichzeitig ist er mit wunderschönen und überraschenden Bildern unterlegt. Er hat die Goldene Taube mehr als verdient", so das Urteil von Festivalchefin Pasanen.

Keine leichte Kost

Szene aus "Zustand und Gelände". Bildrechte: Stefan Neuberger/Ute Adamczewski Im deutschen Wettbewerb gewann der Film "Zustand und Gelände" von Ute Adamczewski. Die Berliner Künstlerin spürt darin Orten in Sachsen nach, an denen kurz nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten 1933 sogenannte "Schutzhaftlager" entstanden. In dem knapp zweistündigen Werk wird in langen, ruhigen Einstellungen gezeigt, wie diese Orte heute aussehen – eine Sprecherin liest dazu aus historischen Dokumenten wie Polizeiprotokollen vor, und gibt Erinnerungsberichte der damals Inhaftierten wieder. "Zustand und Gelände" erhalte die Goldene Taube, weil der Film trotz seiner Beschäftigung mit der Vergangenheit sehr weit hineinreiche in die heutige Zeit, erklärt Jurymitglied Leopold Grün: "Er ist in einer strengen Form aufgebaut und gibt durchaus auch in Wiederholungen die Berichte von damals wieder - das ist anstrengend, aber es packt und beschäftigt einen."

Preisregen in Leipzig

Christoph Terhechte leitet derzeit noch das Filmfestival Marrakesch. Bildrechte: dpa Insgesamt wurden bei DOK Leipzig in diesem Jahr 24 Preise mit einem Gesamtwert von 82.000 Euro vergeben, weitere Goldene Tauben gingen etwa an den Nachwuchs-Film "Sicherheit123" und an die Kurzfilme "Puberty" und "Am I a wolf". Der Publikumspreis Leipziger Ring, der Dokumentarfilme über Menschenrechte, Demokratie und bürgerschaftliches Engagement auszeichnet, wurde an Natalia Preston für ihren Film "Girls of Paadhai" verliehen. Mit dem MDR-Filmpreis für einen herausragenden osteuropäischen Dokumentarfilm wurde die polnisch-slowakische Koproduktion "The Wind. A Documentary Thriller" ausgezeichnet.