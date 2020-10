Das DOK Leipzig steht in den Startlöchern: Wenn am Montag die 63. Ausgabe des Internationalen Festivals für Dokumentar- und Animationsfilm beginnt, ist wie so oft im Jahr 2020 einiges anders als üblicherweise. Viele Menschen mussten aufgrund der Corona-Pandemie dieses Jahr ihre Pläne anpassen – so erging es auch dem neuen Festivalleiter Christoph Terhechte.