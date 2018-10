Beim DOK Leipzig hat in diesem Jahr jeder zweite Film der offiziellen Auswahl eine Regisseurin. Das teilten die Veranstalter am Mittwoch mit. Im Frühjahr hatte das DOK sich für den Deutschen Wettbewerb eine Quote von 40 Prozent zum Ziel gesetzt . Nach Angaben des Festivals entstanden nun sogar sechs von neun Filmen dieses Wettbewerbs unter weiblicher Regie oder Co-Regie.

Ralph Eue leitet die Auswahlkommission des DOK Leipzig Bildrechte: DOK Leipzig/Susann Jehnichen

Der Leiter der Auswahlkommission, Ralph Eue, sagte MDR KULTUR, der Frauenanteil sei erst nach Ende der Auswahl überprüft worden: "Während des Prozesses hat es aber keine Rolle gespielt. Es ist eines von mehreren Nebenkriterien, die in den Auswahlprozess eingegangen sind, neben geographischen und thematischen Kriterien." Seine Idealvorstellung sei, dass sich die Quote künftig erübrige, weil sie sich von selbst herstelle. Das DOK-Festival ist nach eigenen Angaben das weltweit erste Festival mit einer Frauenquote bei der Regie.



Wie das Festival weiter mitteilte, werden in diesem Jahr über 300 Filme aus 50 Ländern gezeigt. In die offizielle Auswahl schafften es demnach 160 Filme. Dazu gehören sechs Wettbewerbe und das Internationale Programm. Das 61. DOK Leipzig findet vom 29. Oktober bis 4. November 2018 statt.