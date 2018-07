Regisseur Werner Herzog Bildrechte: dpa

Das DOK Leipzig widmet Werner Herzog zudem eine Hommage. Dabei werden einige Klassiker des Regisseurs zu sehen sein. Herzog ist unter anderem für seine Arbeiten mit Klaus Kinski ("Nosferatu", "Fitzcarraldo") berühmt. Neben Spielfilmen schuf er zahlreiche Dokumentationen, in denen es häufig um extreme Situationen und Schicksale geht.



So interviewte er für "Into the Abyss" Gefangene, die in den USA auf ihre Todesstrafe warten. In "Grizzly Man" porträtierte er einen Tierschützer, der jahrelang Grizzlybären gefilmt hat und schließlich von einem Bären getötet wurde. Herzogs Dokumentationen sind meist nicht objektiv, sondern seine subjektive Sicht kommt stets zum Ausdruck. Außer Filmen inszenierte er auch Opern, etwa Siegfried Wagners "Lohengrin" in Bayreuth 1987.