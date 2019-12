Erzgebirgs-Doku Stimmungsvolle Film-Preview in Ehrenfriedersdorf

Mit ihrer Dokumentation "Von der Sehnsucht nach dem Licht" wirft Leonore Brandt einen Blick auf die besondere Rolle des Lichts für die Bergbauregion Erzgebirge. In einer exklusiven Preview von MDR KULTUR konnten Interessierte den Film bereits vor dessen TV-Ausstrahlung sehen – und das in stimmungsvoller Atmosphäre in Ehrenfriedersdorf mitten im Erzgebirge.