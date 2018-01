Die Sängerin der irischen Rockgruppe The Cranberries, Dolores O'Riordan, ist tot. Nach Angaben ihrer Sprecherin vom Montag starb sie im Alter von 46 Jahren "plötzlich" in London. Die Angehörigen seien "am Boden zerstört". Demnach hatte O'Riordan sich für eine kurze Aufnahme-Session in London aufgehalten. Über die Todesursache ist noch nichts bekannt. Die Sprecherin sagte, die Familie bitte um Achtung der Privatsphäre.

Mitte der 90er-Jahre verkauften The Cranberries weltweit zig Millionen Tonträger. Ihr bekanntester Hit war der Song "Zombie" von 1994, der vom Nordirlandkonflikt handelt. Er stand in Deutschland und anderen Ländern wochenlang auf Platz 1 der Charts und wurde mit Platin ausgezeichnet. Vor allem O'Riordans eingängiger, wehklagender Gesang ("In your head, in your head / Zombie, zombie") machte ihn zu einem Ohrwurm. Weitere bekannte Songs der 1989 gegründete Band sind "Linger", "Dreams" oder "Just My Imagination".

Viele Menschen finden, dass meine Stimme einzigartig ist. Als junger Mensch erkennt man das nicht. Ich bin gesegnet damit. Dolores O'Riordan

Sie soll an einer bipolaren Störung gelitten haben

O'Riordan galt als impulsiv. Im Jahr 2014 wurde sie am Flughafen in ihrer Heimatstadt Limerick festgenommen, weil sie eine Stewardess auf einem Flug von New York angegriffen haben soll. Ein Jahr später teilte sie Medienberichten zufolge mit, an einer bipolaren Störung zu leiden.

Ab Ende der 90er-Jahre wurde es ruhiger um die Band, 2003 trennte sie sich. O'Riordan startete eine Solokarriere. Doch 2009 fanden The Cranberries wieder zusammen. Das letzte Studioalbum erschien 2012, wurde aber kaum noch wahrgenommen. Im Frühjahr 2017 veröffentlichten die Musiker dann ein Best-of-Album, für das sie ihre größten Hits akustisch neu einspielten.