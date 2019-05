Die Schauspielerin und Sängerin Doris Day ist tot. Wie die von ihr gegründete Tierschutz-Stiftung mitteilte, starb sie am Montag im Alter von 97 Jahren in Kalifornien an einer Lungenentzündung. Day hatte vor allem in den 50er- und 60er-Jahren große Erfolge gefeiert. Zu ihren wichtigsten Filmen zählen "Bettgeflüster" (1959) und "Was diese Frau so alles treibt" (1963).