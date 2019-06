Der einflussreiche Sänger, Songwriter und Pianist Dr. John ("Right Place, Wrong Time") ist im Alter von 77 Jahren gestorben. Wie seine Familie bei Twitter mitteilte, starb er am Donnerstagmorgen an einem Herzinfarkt. Er war für seine Mischung verschiedenster Musikstile wie Blues, Pop, Jazz, Psychedelic Rock oder Funk bekannt.

Mit seinem einzigartigen Stil gewann Dr. John sechs Grammys und wurde 2011 in die "Rock and Roll Hall of Fame" aufgenommen. Bis in die 80er-Jahre kämpfe er mit Drogenproblemen und saß dafür eine zeitlang im Gefängnis.