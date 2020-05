Der Schriftsteller und Dramatiker Rolf Hochhuth ist tot. Er starb am Mittwoch im Alter von 89 Jahren in Berlin, wie sein Herausgeber Gert Ueding am Donnerstag mitteilte.

Streitbarer Moralist

Hochhuth wurde mit seinem Stück "Der Stellvertreter" 1963 schlagartig berühmt. Darin prangerte er das Schweigen des Papstes Pius XII. zum Holocaust an. Das Stück führte zum ersten westdeutschen Theaterskandal, zahlreiche folgten. 1978 veröffentlichte Hochhuth seine Erzählung "Eine Liebe in Deutschland". Auch sie spielte in der NS-Zeit: Ein polnischer Zwangsarbeiter wird wegen einer Liebesbeziehung zu einer Deutschen hingerichtet, die schließlich im KZ Ravensbrück landet. Ein Vorabdruck der Erzählung in der "Zeit" führte zum Rücktritt des damaligen baden-württembergischen CDU-Ministerpräsidenten Hans Filbinger. Hochhuth bezeichnete ihn in dem Stück als "Hitlers Marinerichter". Filbinger klagte gegen Hochhuth und verlor. In der Folge wurden mehrere Todesurteile bekannt, an denen Filbinger als NS-Marinerichter beteiligt gewesen war. Daraufhin distanzierte sich seine Partei, die CDU von dem Politiker, der schließlich seine Ämter aufgeben musste. Auch im Stück "Juristen" klagte er ehemalige Nazi-Richter wegen ihrer Vergangenheit an.

"Provozieren, um Erstarrungen zu lösen"

Mit Vorliebe suchte sich Hochhuth historische Stoffe, um "durch Provokationen Erstarrungen zu lösen", wie der Dramatiker sein Motiv erklärte. So untersuchte er einmal die Mitverantwortung des englischen Premiers Winston Churchill an den Luftangriffen auf deutsche Städte im Zweiten Weltkrieg ("Soldaten, Nekrolog auf Genf", 1967), ein anderes Mal prangerte er die auf Profit ausgerichteten Praktiken der Pharmaindustrie an ("Ärztinnen", 1980).



Für hitzige Debatten sorgte auch sein 1993 uraufgeführtes Stück "Wessis in Weimar" über das Wirken der Treuhand im Osten Deutschlands oder "McKinsey kommt" über Massenentlassungen.

Aus einfachen Verhältnissen zum Lektor und Theaterbesitzer

Rolf Hochhuth wurde am 1. April 1931 im hessischen Eschwege geboren. Sein Vater war Schuhfabrikant. Die Mutter gab gelegentlich Aphorismen heraus. Hochhuth verließ die Schule ohne Abitur. Als Gasthörer besuchte er später Vorlesungen in Geschichte, Philosophie und Literatur an den Universitäten Heidelberg und München und unternahm erste Schreibversuche. Er absolvierte eine Buchhändlerlehre, später wurde er Lektor beim Bertelsmann-Lesering. 1963 siedelte er nach Basel über, um Abstand von Deutschland zu gewinnen, 2007 kehrte er zurück und lebte in Berlin.

Um missliebigen Interpretationen seiner Stücke vorzubeugen, plante Hochhuth dort ein Autorentheater, in dem die Dramatiker und nicht eigenmächtige Regisseure entscheiden. So machte er Anfang und Mitte der 90er-Jahre vor allem als verhinderter Theaterbesitzer von sich reden, der einmal das Berliner Schlosspark-Theater, dann die Freie Volksbühne begehrte, beide Spielstätten aber nicht bekam. 1996 klappte es dann doch: Die 1993 von ihm im Namen seiner Mutter gegründete Ilse-Holzapfel-Stiftung wurde Eigentümerin des Berliner Ensembles, was den damaligen künstlerischen Leiter Heiner Müller erboste, der von einer "feindlichen Übernahme" sprach. 1998 regelte ein Mietvertrag mit dem Land Berlin die Verhältnisse. Hochhuth ließ sich darin das Recht einräumen, das Haus im Sommer zu nutzen und am BE seine Stücke aufzuführen. Dazu kam es nicht.

Spätes Debüt im Goethe-Theater Bad Lauchstädt

Eine seiner letzten Arbeiten war stattdessen 2013 im Goethe-Theater von Bad Lauchstädt als Uraufführung zu sehen. Der Dreiakter "Neun Nonnen fliehen" beruhte auf Episoden aus dem Leben des Reformators Martin Luther und seiner späteren Frau Katharina von Bora. Die hatte als junge Nonne in Nimbschen das Klosterleben satt und floh, inspiriert durch die Schriften ihres späteren Mannes.

Nicht unfehlbar