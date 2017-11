Die Installation "Monument" des deutsch-syrischen Künstlers Manaf Halbouni steht seit Freitag vor dem Brandenburger Tor. Als Mahnmal gegen Krieg und Terror soll die Skulptur aus den senkrecht aufgerichteten Schrottbussen an den syrischen Bürgerkrieg erinnern, wo in Aleppo zum Schutz vor Heckenschützen Busse in ähnlicher Formation aufgestellt worden waren.

Zuvor Proteste in Dresden

Das Kunstwerk stand im Frühjahr dieses Jahres vor der Frauenkirche in Dresden und sorgte dort für heftigen Protest. Das "Monument" war im Vorfeld des Gedenkens an die Zerstörung der Stadt im Zweiten Weltkrieg am 13. Februar installiert worden. Bereits bei der Einweihung gab es Tumulte aus dem Pegida-Umfeld. Die Kritiker sahen den historischen Platz und das Gedenken an die Zerstörung Dresdens gestört. Massiv angegriffen wurde auch Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert, den sogar Morddrohungen erreichten.

Debatte über demokratische Grundprinzipien soll weitergeführt werden