Letzte Klappe oder Neustart? – MDR KULTUR diskutiert über Zukunft von Kino und Film

Drehstopps, Backlash, Geldnot: Die deutsche Film- und Kinobranche leidet unter der Corona-Krise. Gleichzeitig entstehen allerorten auch ästhetisch neue Ideen in digitalen Räumen. Wie geht es weiter in der Filmbranche? Über den aktuellen Streaming-Boom, neue Produktionsweisen und Sehgewohnheiten diskutieren namhafte Expertinnen und Experten in der dritten Zukunftswerkstatt von MDR KULTUR am 16. Juni von 17:00 Uhr bis 17:30 Uhr.