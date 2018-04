Eine Woche ECHO-Skandal und hoffentlich bald ein Ende. Hat der ECHO in den vergangenen Jahren ohnehin schon aus sich selbst heraus bereits genug an Publikumsattraktivität und damit Relevanz eingebüßt, scheinen ihm nun die Verantwortlichen den Rest geben zu wollen.

Eine Plattenfirma, die versucht, sich aus ihrer moralischen Mitverantwortung durch eine Spende an ein Programm gegen Antisemitismus herauszukaufen, was die ZEIT zu Recht als "modernen Ablass" bezeichnet.

Ein hoher Kulturfunktionär, der erst mit fast einer Woche Verspätung registriert, wem er da als Mitglied des ECHO-Beirates zu einem Preis verholfen hat und dann seinen Rückzug aus dem Gremium erklärt. Dies zumindest auch bei MDR KULTUR verbunden mit einem klaren Bekenntnis, hier einen Fehler gemacht zu haben. Immerhin. Und eine Schlagersängerin, die eine Woche Zeit hatte, ihre Popularität für ein klares Statement zu nutzen und jetzt bei diesem Rennen, möglichst schnell aus der Schusslinie zu kommen, als vorerst letzte durchs Ziel geht. Dabei sind politische Kontroversen im Rahmen dieser Verleihung beileibe nichts Neues. Erinnert sei hier an das wirre Hin und Her um die politisch umstrittene Band Frei.Wild vor rund fünf Jahren.

Mit einem Missverständnis sollten wir an dieser Stelle noch einmal klar aufräumen. Nämlich, dass der ECHO Pop irgendetwas mit Qualität oder gar Kunst zu tun hätte. Es ist eben ein Umsatzpreis, eine Auszeichnung, die noch einmal all jene auszeichnet, die im abgelaufenen Geschäftsjahr sowieso schon richtig viel verdient haben. Dass sich nun alle Ausgezeichneten der vergangenen Jahre zum kollektiven Vernichten ihres Preises vor den städtischen Altstoffcontainern versammeln sollen, ist so sinnlos wie falsch. Ein erfolgreiches Album, ein großer Hit, eine überzeugende Karriere ist eine Leistung der Künstler, und niemand sollte moralischen Druck auf sie ausüben, sich von dieser Auszeichnung zu trennen, nur weil eine Jury eine elementar falsche Entscheidung getroffen hat. Aus meiner Sicht sollte jeder ECHO-Preisträger seinen ECHO behalten, hat er ihn doch nach den oben genannten Kriterien zu seiner Zeit zu Recht bekommen.

Marius Müller-Westernhagen hat jetzt wieder Platz in der Vitrine. Er gab seine sieben Echos aus Protest zurück. Bildrechte: IMAGO

Wer eigentlich handeln muss, ergeht sich gerade in peinlichen Ausflüchten: Der Bundesverband Musikindustrie. Auf der offiziellen Seite dieses Verbandes steht, dass der BVMI jede Art von Antisemitismus, Fremdenfeindlichkeit, Frauenfeindlichkeit, Homophobie und Gewaltverherrlichung ablehnt. Da frage ich mich, wieso findet sich diese Haltung in der aktuellen ECHO-Entscheidung so gar nicht wieder?



Um diesem Preis und dem Verband noch etwas Würde zu belassen, sollten die Verantwortlichen jetzt endlich das tun, was sie schon Anfang der Woche hätten tun müssen: Diese Entscheidung korrigieren und rückgängig machen und den beiden mit dem ECHO ausgezeichneten Peinlichkeiten, die sich Hip-Hopper nennen, die Auszeichnung wieder aberkennen.



Und dazu laut und deutlich bekennen, einen Fehler begangen zu haben, den man bereit ist zu korrigieren. Dafür ist es jetzt noch nicht zu spät, aber bald. Diese Entscheidung wäre konsequent und würde endlich Platz für das schaffen, was Campino von den Toten Hosen zu Recht schon am Abend der Verleihung gefordert hat: die Diskussion über Kunst und Meinungsfreiheit.