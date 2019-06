Zur Person: Einar Schleef Der 1944 in Sangerhausen geborene Einar Schleef war als Theaterberserker bekannt: als Autor, Regisseur und auch Star seiner eigenen Stücke. Schleef schwärmte für van Gogh, Chagall und Käthe Kollwitz. Er wollte Künstler werden. Er bestand die Aufnahmeprüfung an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee. Danach begann eine biografische Achterbahnfahrt, in der Schleef über so gut wie alle Fallstricke stolperte, die der DDR-Kulturbetrieb bereithielt. 1976, im Jahr der Biermann-Ausbürgerung, war er längst schon über die Malerei zum Bühnenbild und schließlich zur Regiearbeit gekommen, setzte sich nach einer Gastarbeit am Wiener Burgtheater Schleef in den Westen ab. Hier konnte er allerdings erst Mitte der Achtziger seinen Durchbruch als Theaterrebell feiern.



Nach der Wiedervereinigung kehrte Schleef ans Berliner Ensemble zurück. Bei der Uraufführung von Rolf Hochhuths "Wessis in Weimar" kam es 1993 zum Eklat zwischen Autor und Regisseur. Hochhuth warf Schleef eine Verfälschung seines Zeitstückes vor und versuchte erfolglos, die Aufführung per Gericht verbieten zu lassen. In den Feuilletons wird die Premiere von "Wessis in Weimar" dagegen hoch gelobt. So hieß es in der "Süddeutschen Zeitung", er habe keine Uraufführung, "sondern eine Unaufführung – aber eine, und das ist die furiose Kunstleistung dieses Abends, die dem politischen Auftrag der Vorlage gerechter wird als es jede Hochhuth-treue Inszenierung je könnte."



Schleef schrieb in wenigen Jahren mehrere Theaterstücke, Hörspiele und Romane. Mit 57 Jahren starb er 2001 in Berlin. Heute gilt Einar Schleef als Ausnahmekünstler, dessen Werk lange nicht die verdiente Anerkennung erfuhr.