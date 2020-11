Eine ansteckende Idee Warum die 1:1-Konzerte weltweit Schule machen

Eine Musikerin, eine Zuhörerin, ein bestimmter Abstand, zehn gemeinsame Minuten Konzert. Das ist das Setting für die 1:1-Konzerte. 2019, also prä-Corona war im thüringischen Volkenroda Premiere, mittlerweile macht das Konzept weltweit Schule, auch in Deutschland wurde bereits tausende Male so gespielt an ungewöhnlichen Orten. Von der Galerie über die Fabrikhalle bis in den Ziegenstall. Die Idee dazu hatten Flötistin Stephanie Winker und ihr Team. Das intensive Konzerterlebnis Auge in Auge, aber mit Abstand ist auf mehr aus als auf Infektionsschutz.