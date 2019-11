Man kann es eigentlich nicht wissen. Es gibt auch die Vermutung, dass ein Schriftsteller-Duo hinter dem Pseudonym stecken würde, also Domenico Starnone und Anita Raja. Das sind so journalistische Vermutungen.



Was man auf alle Fälle sagen kann, ist, dass es ein weibliches Schreiben ist, was in den Romanen, sichtbar wird. Im Mittelpunkt steht mal nicht eine Männerfreundschaft, die in der Weltliteratur schon oft zelebriert wurde, sondern im Mittelpunkt der Tetralogie steht die Mädchen- und Frauenfreundschaft zwischen Lila und Elena. Auch den Märchenprinzen gibt es nicht mehr, die Männerfiguren erweisen sich meist als sehr mittelmäßig, der Bräutigam sogar als Schläger. Also diese patriarchalen Muster werden von ihr parodiert. Auch über die Mutterschaft wird anders geschrieben. Über die schwangere Lila heißt es, sie fühle sich wie eine fleischige Dose, in der eine lebendige Puppe sitzt. Also Mutterschaft, die ja sehr überhöht ist im italienischen Kontext, wird hier profaniert. Das spricht dafür, dass es sich um ein weibliches Schreiben handelt, auch wenn keine Frau dahinter stecken muss. Das wäre ja dann zu simpel, biologistisch gedacht.