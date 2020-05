Wegen ihrer Kinderbücher war sie besonders populär: Elizabeth Shaw – eine Irin, durch die Wirren des 20. Jahrhunderts und der Liebe wegen in der DDR gelandet und hier eine unverwechselbare Farbe im Kulturleben. Eine "Grafik- und Lebenskünstlerin", wie ein Kollege einmal wortwitzelte.

"Ich wurde in einem protestantischen Bett unter der Obhut eines katholischen Hausarztes geboren", schreibt ElizabethShaw in ihrer Autobiografie. In Belfast zur Welt gekommen und aufgewachsen, zwischen den religiös und politisch verhärteten Fronten Nordirlands. 1933, als sie 13 ist, zieht die Familie nach England.