Herbst 1845. Charlotte Brontë, zwei Jahre älter als Emily, liest sich in den Gedichten der Schwester fest. Sie ist nicht einfach nur überrascht: Sie überkommt die "tiefe Überzeugung, dass es sich hier nicht um normale lyrische Ergüsse handelte und schon gar nicht um die Poesie, wie sie üblicherweise von Frauen verfasst wird", schreibt Charlotte Brontë, und weiter: "Mir kamen ihre Verse sehr verdichtet, klar und bündig vor, kraftvoll und echt. In meinen Ohren hatten sie auch einen ganz besonderen Klang, wild, melancholisch und erhebend."

Geboren wird Emily in der nordenglischen Grafschaft Yorkshire als Tochter eines Pfarrers, in Thornton. Bald darauf zieht die achtköpfige Familie in den nahegelegenen Ort Haworth – bis zu ihrem Tod Emilys Lebensmittelpunkt. Was einer ihrer künftigen Lehrer, Constantin Hegers in Brüssel, bedauert. Er lernt sie 1842 kennen. Seiner Ansicht nach hätte Emily etwa einen "großen Seefahrer" abgeben sollen: