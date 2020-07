Der italienische Filmmusik-Komponist Ennio Morricone ist im Alter von 91 Jahren gestorben. Das bestätigte ein Anwalt seiner Familie. Italienische Medien berichteten, Morricone sei in der Nacht zum Montag in einer Klinik in Rom gestorben. Er galt als einer der bedeutendsten Filmmusik-Komponisten der Welt und schrieb die Melodien zu hunderten Filmen.