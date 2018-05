Noch bis zum 21. Mai 2018 zeigt das Museum der bildenden Künste Leipzig die Ausstellung "Montevideo" von Erasmus Schröter und seiner Frau, der Malerin Annette Schröter. Der Fotograf bezeichnet sich selbst als "Sammler und Lichtbildner" – und so zeigt die Ausstellung neben künstlerischen Werken des Paares auch Ergebnisse ihrer Sammel-Leidenschaft. Zum Beispiel 1.000 bunte Glas-Tabletts der Marke Rufra aus Wasungen. Das sei aber nur "die oberste Spitze des Eisberges", erklärt Schröter bei MDR KULTUR.

In der Ausstellung sind zum Beispiel Fotos aus der Reihe "Hasenland" zu sehen. Darauf posieren Erasmus und Annette Schröter in Hasenkostümen in freier Landschaft. "Das ist vielleicht für manche auf den ersten Blick eine lustige Serie", erklärt Schröter, "aber das würde ich ganz und gar nicht so sehen." Das Ganze sei ernst gemeint und habe "mit unserem Gefühl für unsere Umwelt, für unsere Heimat" zu tun.

Annette Schröter und Erasmus Schröter: Hasenland XII Bildrechte: Annette Schröter und Erasmus Schröter Wir haben manchmal irgendwo an einsamen Stellen im Wald Fotos gemacht. Und dann brachen wir beide als Erwachsene in diesen Hasenkostümen aus dem Unterholz und begegneten dort harmlosen Wanderern, die dann natürlich schockstarr gestanden haben. Erasmus Schröter bei MDR KULTUR trifft ...

Der Obelix unter den Fotografen

Schröter wird 1956 in Leipzig geboren. Die Entstehung seiner Fotografen-Leidenschaft erinnert ein wenig an die Geschichte von Obelix, der in ein Fass mit Zaubertrank fiel und fortan übermenschliche Kräfte hatte. Schröters Vater, ebenfalls Fotograf, bewahrt die Chemikalien zum Entwickeln seiner Fotos in Limonade-Flaschen auf. "Ich bin dann als Kleinkind da in die Dunkelkammer gelaufen und hatte Durst und habe dann mal eine Flasche von diesem Entwickler angesetzt – und geleert", erzählt Schröter. "Und da war natürlich großes Trara."

Er kommt ins Krankenhaus, der Magen wird ausgepumpt. Doch das Unglück ist für ihn die Initialzündung, Fotograf zu werden, "weil ja eben doch so ein paar Tropfen Entwickler sozusagen noch weiterhin in meinem Blutkreislauf zirkulieren".

Ausreise aus der DDR

Allerdings will Schröter anders fotografieren als sein Vater, der in der Werbebranche gearbeitet hatte. Schröter dagegen macht Kunst und studiert von 1977 bis 1982 an der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig. Für seine Diplomarbeit fotografiert er nächtlich herumstreunende Menschen – mit Infrarot-Film und unsichtbarem Infrarot-Licht. Nur ausstellen darf er diese Bilder anschließend nicht: "Da war Feierabend". Die Bilder passen nicht ins sozialistische Menschenbild.

Also stellen er und seine Frau 1982 einen Ausreiseantrag, 1985 dürfen sie das Land verlassen, in Richtung Hamburg. Dort arbeitet Schröter bald für den "Stern". Der zahlt für Fotografen damals noch sehr gute Honorare: "Es war wesentlich mehr, als es heute der Fall ist."

Analog oder digital ist "wurscht"

Heute sei das Problem "die Inflation an Bildern". Aber im digitalen Zeitalter habe nicht nur die Quantität der Bilder zugenommen, sondern "auch die Qualität der Bilder ist erheblich gestiegen". Da sei es schwer, als Künstler noch Akzente zu setzen.

Schröter selbst fotografiert übrigens weiterhin analog. Letzten Endes sei es zwar "wurscht", wie die Fotos entstünden: "Es geht darum, ob die Fotos gut sind oder nicht." Doch die meditative Stimmung beim Entwickeln im Labor will er nicht missen. Wenn er dort im Dunklen hantiere "und die Ereignisse an mir vorbeiziehen lasse, die zu diesen Fotos geführt haben, dann ist das für mich eine sehr kreative, anregende Arbeit."