Januar

Für Paphos auf Zypern und Aarhus in Dänemark war dieses Jahr etwas ganz Besonderes. Denn die beiden Orte waren die Kulturhauptstädte 2017. Am 20. Januar fand die Amtseinführung von Donald Trump zum 45. Präsidenten der USA statt - ein Ereignis, das den Roman "1984" von George Orwell wieder in die Bestsellerlisten katapultierte, 70 Jahre nach seiner Erstveröffentlichung.

Februar

Im Februar schaute alle Welt nach Los Angeles, wo jährlich die Oscars vergeben werden. Bei der diesjährigen Verleihung des begehrtesten Filmpreises der Welt ging aber fast unter, dass das Drama "Moonlight" zum besten Film 2017 gekürt wurde. Der Grund: Eine Panne mit den Gewinner-Umschlägen ließ für wenige Momente das Team des Musical-Films "La La Land" jubeln - bis jemand den Irrtum bemerkte. Die deutsche Oscar-Hoffnung "Toni Erdmann" (nominiert für den besten fremdsprachigen Film) ging leider leer aus. Das gab's bisher noch nie bei den Oscars: Der Umschlag mit dem Namen des Gewinnerfilms "Moonlight" wurde vertauscht. Das Team von "La La Land" durfte sich nur für einen kurzen Moment freuen. Warren Beatty hält den Umschlag mit dem Namen des Gewinnerfilms in die Kamera - zum Beweis. Bildrechte: IMAGO

März

April

Mai

Juni

Anfang Juni begrüßte Leipzig wieder die schwarze Szene zur 26. Ausgabe des Wave Gotik Treffens. Auch diesmal traten wieder über 200 Künstler und Bands auf und auch in diesem Jahr bot die Stadt ihren Gästen wieder ein eigens fürs WGT gestaltetes Programm. Unangefochtenes Highlight für die Augen war auch diesmal das viktorianische Picknick im Clara Zetkin-Park. Erstmals in diesem Jahr fanden stilechte Trauungen in den Kasematten unter der ehemaligen Pleißenburg (Neues Rathaus) statt. Ein Blick in die Kasematten unter dem Neuen Rathaus Leipzig. Hier können sich nicht nur Anhänger der Schwarzen Szene seit Mai 2017 trauen lassen. Bildrechte: MDR/Maximilian Heeke

Juli

Bestes Sommerwetter und ausgelassene Stimmung beim Rudolstadt-Festival, das Anfang Juli mit einem Konzert von Amy McDonald eröffnet wurde. Länderschwerpunkt war in diesem Jahr Schottland. Der Weltmusik-Preis "Ruth" wurde an Ringswandl, das Quintett Alma und Banda Internationale verliehen. Ende Juli war Dresden Schauplatz der Biennale "Ostrale", die in diesem Jahr unter dem Motto "re_form" stand.

August

Sommerzeit ist Festivalzeit. Der Sommer ließ sich bei der Kulturarena Jena in diesem Jahr leider zu wenig blicken. Abschrecken ließen sich die Besucher dennoch nicht: 68.000 Gäste kamen nach Jena und feierten. Was die "documenta" für Menschen ist, gibt es seit August 2017 auch in New York - allerdings für Hunde: Die "dogumenta". Ernsthaft diskutiert wurde im August über Sexismus im Literaturbetrieb; ausgelöst wurde die Debatte durch Beobachtungen in Literaturinstituten und beim Blick in die deutschen Feuilletons, die sich vor allem den Büchern männlicher Autoren widmeten. Die "dogumenta" fand 2017 zum ersten Mal in New York statt. Sie soll das künstlerische Pendant zur "documenta" für menschliche Kunstliebhaber sein - die Ausstellung für Hunde darf beschnüffelt und sogar bepinkelt werden. Bildrechte: Photos by Shane Drummond, courtesy of Arts Brookfield dOGUMENTA at Brookfield Place

September

Mit dem Herbst beginnt jährlich auch die Saison der Preise. Der Deutsche Kabarettpreis 2017 ging an Mathias Tretter. In Los Angeles wurden die begehrten Fernsehpreise Emmys verliehen und machten vor allem durch politische Statements zu US-Präsident Trump von sich reden.

Oktober

November

Dezember