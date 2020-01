Vor 150 Jahren wurde der Künstler Ernst Barlach in Wedel geboren. Viele verbinden mit ihm eines seiner plastischen Kunstwerke, den "Schwebenden Engel" im Güstrower Dom. Aber Barlach war nicht nur ein Bildhauer, dessen Figuren heute sicherlich zu den Ikonen des 20. Jahrhunderts gezählt werden können. Er war auch Grafiker, Zeichner und Dramatiker: Seine Stücke wurden in Leipzig, Berlin und Gera uraufgeführt.

Die Bronzeskulptur "Der Schwebende" schuf Barlach im Jahr 1927, für den Güstrower Dom zur 700-Jahr-Feier des Bauwerks. Das Original wurde 1937 als "Entartete Kunst" aus dem Dom entfernt, nach Schwerin gebracht und eingeschmolzen. Heute hängt in Güstrow ein Nachguss. Barlach sagte einmal selbst, in den Engel sei ihm "das Gesicht von Käthe Kollwitz hineingekommen, ohne dass ich es mir vorgenommen hatte. Hätte ich sowas gewollt, wäre es mir wahrscheinlich missglückt."

Das Ehrenmal steht heute am östlichen Ende des nördlichen Seitenschiffes. Bildrechte: dpa

Das Magdeburger Ehrenmal ist eine Holzplastik von Barlach im Magdeburger Dom. Er schuf sie zwischen 1927 und 1929 im Auftrag des preußischen Staates, dem damaligen Eigentümer des Doms. Die Kirchengemeinde jedoch kritisierte die Plastik von Beginn an, so dass sie 1934 wieder entfernt und in die Berliner Nationalgalerie gebracht wurde. Dort wurde das Ehrenmal 1937 beschlagnahmt und kam später in den Besitz von Barlachs Freund Bernhard A. Boehmer. Am 19. September 1955 wurde es im Dom erneut aufgestellt.