Der Europäische Gerichtshof (EuGH) verkündete heute in Luxemburg sein Urteil über die Zulässigkeit des sogenannten Musiksamplings: Zwar sehen die Richter darin grundsätzlich einen Eingriff in die Rechte des jeweiligen Produzenten, wenn die Verwendung von Samples ohne dessen Zustimmung erfolge. Doch die Nutzung von Audio-Fragmenten in veränderter, nicht wiedererkennbarer Form ist auch ohne Zustimmung des Urhebers legal. Die Richter stärkten damit das sogenannte Microsampling, die Verwendung kleinster Teile eines Musikstücks, um daraus ein neues, eigenständiges Kunstwerk zu schaffen.