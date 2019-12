Acht deutsche Städte wollen auf die "Shortlist" Wer bleibt im Rennen um den Titel "Europas Kulturhauptstadt 2025"?

Acht deutsche Städte bewerben sich um den Titel "Kulturhauptstadt Europas" im Jahr 2025. Neben Zittau, Dresden und Chemnitz in Sachsen sind das thüringische Gera sowie die sachsen-anhaltinische Landeshauptstadt Magdeburg im Rennen. Eine Jury verkündet am Donnerstag, welche vier Bewerber nun auf die "Shortlist" kommen und weiter am Konzept feilen dürfen. Bis im Herbst 2020 feststeht, wer die Ehre zugesprochen bekommt und sich über die damit verbundenen Mittel zur Stadtentwicklung freuen darf.