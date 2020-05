Im Mittelpunkt der prämierten Arbeit stehen zehn Zitate von bekannten Bauhaus-Künstlern wie Paul Klee oder Wassily Kandinsky. Inszeniert und in Bewegung versetzt werden die Texte in einer 360-Grad-Projektion in einem dunklen Raum, im Wechselspiel von Schatten, Licht und Klang. "Typo Utopia" versteht sich als Hommage an das Bauhaus, das auch in Sachen Grafikdesign Pionierarbeit leistete. Dazu formulierte László Moholy-Nagy damals den Leitsatz, die Typografie sei "ein Instrument der Mitteilung. Sie muss eine klare Mitteilung in der eindringlichsten Form sein." Beteiligt an "Typo Utopia" war auch Klangkünstler Alexander Nickmann.