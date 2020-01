Lina ist als Fado-Interpretin in ihrem Heimatland bekannt. Raül hat sich in einigen Kollaborationen am spanischen Flamenco abgearbeitet. Was sie nun mit dem klassischen Fado machen, ist ein Wagnis, aber es gelingt. Behutsam verbindet Raül elektronische Klänge, Sounds, Flächen, Segmente auf präpariertem Klavier mit dem berührenden Gesang Linas. Die entstehende Stimmung, die Tiefe, die schwebende Räumlichkeit unterstützt die Seele des Fado in einem völlig neuen Ausmaß.