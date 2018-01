Der Filmtitel "Fack Ju Göhte" verstößt nach einem Urteil des EU-Gerichts gegen die guten Sitten und darf daher nicht als Marke geschützt werden. Das Gericht teilte am Mittwoch in Luxemburg mit, der mit dem Titel ähnliche englische Ausdruck "fuck you" sei vulgär - und damit der gesamte angemeldete deutsche Titel. Dass die Filme der "Fack Ju Göhte"-Reihe von Millionen Menschen gesehen worden seien, bedeute nicht, dass Verbraucher nicht von dem Titel schockiert seien.