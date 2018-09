MDR KULTUR: Ist Literatur nicht immer phantastisch, ist sie nicht immer ausgedacht, dem Kopf entsprungen, "Phantasie"? Und trotzdem gibt es diesen dezidierten Begriff: Fantasy. Was bedeutet der eigentlich?

Katrin Schumacher: Gute Frage, weil dieser Begriff erstmal so eindeutig ist, aber beim genaueren Draufschauen eben wahnsinnig vage und vielschichtig. Bleiben wir vielleicht erstmal bei der Phantastik. Es sind seit Jahrzehnten Literaturwissenschaftler damit beschäftigt, die phantastische Literatur zu definieren, und es gibt bis heute keine eindeutige Antwort – ist das jetzt eine literarische Gattung? Oder vielleicht eine ästhetische Kategorie, also: eine Schreibweise? Ist das ein Gattungsgemenge, das sich durch etwas Übergeordnetes auszeichnet?

E.T.A. Hoffmann war einer der ersten deutschen Autoren klassischer Phantastik Bildrechte: dpa Da werden regelrechte Gesinnungskämpfe ausgefochten in der Wissenschaft, was denn nun die Phantastik sei – aber man kann sich hier vielleicht der Einfachheit halber auf eine Maximal-Definition einigen, dass die phantastische Literatur eine ist, die alle nicht-mimetischen Literaturgattungen umfasst – also die Literatur, die Realitätsgrenzen überschreitet. Dann ist man vielleicht auch gleich an einem Entstehungspunkt gelandet, denn die phantastische Literatur als erkennbares – ich nennen es jetzt einfach Genre – konnte sich dann herausbilden, als sich auf der anderen Seite der realistische Roman konstituiert hat – also im 18. Jahrhundert, als auch eine systematische Naturwissenschaft mit ihren unbeugsamen Naturgesetzen entstanden ist.

Da konnte die Literatur beginnen, den Skandal der Überschreitung einzusetzen – also lebende Tote, Vampire, erscheinen lassen, da gab es Teufelspakte und Sandmänner, weiße Frauen und unheimliche Mönche – also das ganze Personenrepertoire der klassischen Phantastik kommt da auf den Plan.

Da muss ich sofort an Mary Shelley und Frankenstein denken oder E.T.A. Hoffmanns "Der Sandmann" – das sind so die Autoren, um die es da geht?

Auch die Filmwelt hat sich früh dem Fantasy-Genre zugewendet. Schon in der Stummfilmzeit kam 1910 James Searle Dawleys "Frankenstein" auf die Leinwand. 1930 brachte James Whale die Geschichte als Tonfilm ins Kino, in der Hauptrolle Boris Karloff (auf dem Filmplakat) als Monster, die Kultfigur des frühen Horrorfilms. Bildrechte: IMAGO Ja, diese Romane kann man vielleicht sogar Gründungstexte nennen, es beginnt in etwa Mitte des 18. Jahrhunderts in England, da bildet sich der gotische Schauerroman raus, Horace Walpole, Mary Shelley, Ann Radcliffe, und in der deutschen Romantik sind es tatsächlich E.T.A. Hoffmann, oder Friedrich de la Motte Fouqué, selbst Goethe versucht sich an einer Vampirgestalt in seiner Ballade "Die Braut von Korinth".



In Frankreich kommen dann etwas später Guy de Maupassant oder Théophile Gautier dazu. Es gibt so einen schönen Ausspruch des Dessauer Philosophen Moses Mendelssohn Ende des 18. Jahrhunderts, der die Aufklärung betrachtet und das, was auf der anderen Seite passiert, der hat gesagt: "Wo mehr Licht, da ist auch mehr Schatten."



So kann man es ganz gut fassen, finde ich: In dem Moment, wo das Rationale eine enorme Aufwertung erfährt, bricht sich das Irrationale Bahn, in der Literatur, in dem Medium, in dem ganz einfach die Toten wiederkehren können, die Monster zusammengebastelt werden können, oder in dem man einfach mal zum Mittelpunkt der Erde reisen kann.

Dann stelle ich mir die Phantastik als so eine Art Psycho-Hygiene vor? Der Behälter für unsere Irrationalitäten?

Auf jeden Fall ist sie eine Kompensationsstrategie. Wohin sonst mit all dem Wahnsinn der Welt? Das ist jetzt eine steile These, aber ich denke, man kann es ganz gut daran ablesen, wann die Phantastik ihre Höhepunkte erlebt in ihrer Produktion und auch in der Lesergunst: Sie entsteht massiv im Schatten der Aufklärung. Sie hat eine Blütezeit im viktorianischen England und zur Jahrhundertwende, im deutschsprachigen Raum mit Autoren wie Gustav Meyrinck, Alfred Kubin, sogar Franz Kafka, wenn man will. Im Jahr 1933 feierte King Kong sein Leinwanddebüt – und ist bis heute eine Fantasy-Ikone. Bildrechte: Studiocanal

Sie verschwindet in dem Moment, in dem der Erste Weltkrieg ausbricht, in dem also die Welt selbst so unfassbar geworden ist, dass es keine literarischen Irritationen braucht – sie ist nochmal sehr stark in der Zwischenkriegszeit und kommt dann erst wieder mit Abstand nach dem Zweiten Weltkrieg in Mode. Also verkürzt gesagt: Die Phantastik ist immer dann da, wenn die Ratio stark die Lebensrealität bestimmt. Und hier wird es natürlich spannend, wenn man sich den Boom der Fantasy-Literatur heutzutage ansieht.

Weil diese Art von Literatur und Literaturkonsum uns auch erzählt, dass wir in einer rational durchgetakteten Welt leben?

Ein Uruk-hai in einer Verfilmung von J.R.R. Tolkiens "Der Herr der Ringe" Bildrechte: IMAGO In der klassischen Fantasy gibt es diese Verstörung nicht, weil von Anfang an eine Parallelwelt geschaffen ist, in der eigene Gesetze gelten. Wie in einem Märchen – bestes Beispiel: "Der Herr der Ringe". Da gibt es Hobbits und Orks, natürlich gibt es da Drachen, die sind in dieser Welt gewissermaßen erlaubt. Nicht erlaubt wäre, wenn da plötzlich ein Banker aus Frankfurt auftaucht. Das wäre im Sinne der Herr-der-Ringe-Welt schon wieder phantastisch. Aber das passiert nicht.

Und da steckt dann ein weiterer Teil der phantastischen Wirkweise: Wir lassen uns beim Fantasy-Lesen zwar auf eine an unserer Welt gemessene irrationale Welt ein – die allerdings hat in sich wiederum ganz strenge Gesetze für das, was geht und was nicht. Und diese Gesetze sind im Zweifel um einiges rationaler und verständlicher als das, was uns im Alltag hier und heute 2018 umgibt. Hier fängt dann der eigentliche Eskapismus an vor einer zu komplexen Wirklichkeit. Und ich vermute ganz stark, dass das einen großen Teil der Faszination ausmacht, die Fantasy-Literatur in uns weckt.

Die Phantastik als Irritation, die Fantasy wiederum als Flucht vor der zu komplexen Wirklichkeit – kann man es so auf den Punkt bringen?