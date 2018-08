Protest mit Lenin-Zitat

Für den Hallenser Bernd Eisenfeld, damals 27 Jahre, war die Niederschlagung des "Prager Frühlings" ein Schock. Unmittelbar nach der Invasion schickte er ein Telegramm an die Botschaft der ČSSR:

Ich bange mit Ihnen und Ihren gutgesinnten Landsleuten. Halten Sie Stand, behalten Sie Hoffnung. Bernd Eisenfeld Telegramm an die Botschaft der ČSSR, 23. August 1968

Der studierte Finanzökonom hatte die Entwicklungen in der Tschechoslowakei von Anfang an mit großem Interesse verfolgt. Er informierte sich über den deutschsprachigen Sender Radio Prag und war im Mai 1968 mit zwei Geschwistern für drei Tage in die Stadt an der Moldau gefahren. Die offenen Atmosphäre beeindruckte ihn und gab ihm Hoffnung für Veränderungen im eigenen Land.

Dieser Reformprozeß war nun mit Gewalt unterdrückt wurden. Doch für Bernd Eisenfeld schien die Sache noch nicht endgültig verloren. Als Zeichen seines Protests und um die schweigende Bevölkerung aufzurütteln, verteilte der junge Mann im Zentrum von Halle selbstgedruckte Flugblätter mit einem Lenin-Zitat.

Wenn irgendeiner Nation mit Gewalt, (…) das Recht vorenthalten wird, (…) in freier Abstimmung über die Formen ihrer staatlichen Existenz ohne den mindesten Zwang selbst zu entscheiden, so ist eine solche Angliederung eine Annexion, d.h. eine Eroberung und Vergewaltigung. Lenin Dekret über den Frieden

Flugblatt von Bernd Eisenfeld Bildrechte: Robert-Havemann-Gesellschaft Bernd Eisenfeld glaubte, dass seine Aktion nicht zu strafrechtlicher Verfolgung führen könne. Doch er irrte sich gewaltig. Bei einer zweiten Verteilungsaktion am 21. September 1968 wurde er verhaftet und später ins Untersuchgefängnis des MfS überführt. In einer ersten nächtlichen Vernehmung wurde er mit schwerwiegenden Vorwürfen konfrontiert.

Da ging es mir schon ein bisschen kalt über’n Rücken runter. Also der hat mich angeschrien, brutal: 'Mehrfacher Verbrecher!' und was weiß ich, und es sei ja nicht nur Staatsverbrechen gewesen, sondern mehrfaches Staatsverbrechen, ob ich mir darüber im Klaren gewesen sei, so schrie er mich an. Bernd Eisenfeld Feature "Ein Mann allein"

Im Visier der Staatssicherheit

Das Ministerium für Staatssicherheit hatte Bernd Eisenfeld schon lange im Blick. 1966 hatte er den Dienst in der Nationalen Volksarmee verweigert und war Bausoldat geworden. Nach seiner Dienstzeit wurde er von der Staatsbank der DDR aus politischen Gründen entlassen und mit einem Berufsverbot für den gesamten Staatsapparat belegt. Er organisierte fortan Bausoldatentreffen unter dem Dach der Kirche und fand im Januar 1968 eine neue Arbeitsstelle.

Bernd Eisenfeld vor der Inhaftierung, 1968 Bildrechte: Robert-Havemann-Gesellschaft Im März 1968 nahm Bernd Eisenfeld an einer Veranstaltung teil, bei der er sich offen für mehr Demokratie und Informationsfreiheit ausprach und auf die Entwicklung in der Tschechoslowakei verwies. Unmittelbar danach wurde beim Ministerium für Staatssicherheit ein operativer Vorgang gegen ihn eingeleitet. Seine öffentlichen Äußerungen - darunter auch zahlreiche Leserbriefe an die DDR-Presse, in denen er den Prager Kurs verteidigte - wurden nun gegen ihn verwendet.

Prozess gegen den Staatsfeind

Erst drei Monate nach seiner Verhaftung wurde Bernd Eisenfeld der erste Kontakt zu einem Anwalt gewährt. Im Februar 1969, nach knapp fünf Monaten Untersuchungshaft, fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit der Prozess statt. Nur während der Urteilsverkündung durften seine Lebensgefährtin und sein Bruder kurz anwesend sein. Bernd Eisenfeld wurde wegen mehrfach begangener staatsfeindlicher Hetze zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und sechs Monaten verurteilt.

Eisenfeld musste die volle Haftzeit absitzen, erst im "Roten Ochsen" in Halle, später in Cottbus und zuletzt im in Bautzen. 1975 wurde seiner Familie die Ausreise in die Bundesrepublik gewährt. Ab 1992 arbeitete er bei der Stasi-Unterlagenbehörde in Berlin. Bernd Eisenfeld starb am 12. Juni 2010.